4 Maggio 2021 14:45

Di Chiara è stato ammonito nel corso di Reggina-Ascoli, scatterà la squalifica in vista della trasferta di Lecce

Grattacapo per mister Marco Baroni in vista della trasferta di Lecce. Gianluca Di Chiara infatti è stato ammonito nel corso del match con l’Ascoli e salterà il big match dello stadio Via del Mare. Un fallo abbastanza ingenuo dell’ex Perugia a metà campo che dunque costerà caro per la Reggina.