Reggio Calabria, Maria Teresa protagonista a “Detto Fatto”: la storia commovente, poi lo splendido cambio di look [FOTO]

5 Maggio 2021 17:44

Da Reggio Calabria a “Detto Fatto”: Maria Teresa Zappalà racconta la sua storia commovente, poi si sottopone ad un fantastico cambio di look

Nella puntata di ieri di “Detto Fatto“, trasmissione RAI condotta dalla scatenata Bianca Guaccero, è stata protagonista una cittadina di Reggio Calabria. Maria Teresa Zappalà, nativa di Santo Stefano d’Aspromonte, si è sottoposta al cambio di look che la trasmissione propone, raccontando allo stesso tempo la sua storia. Appena entrata in studio, la stilista Carla Gozzi e la conduttrice Bianca Guaccero hanno definito Maria Teresa una bella ragazza, seppur con un look un po’ ‘spento’. Il motivo è presto detto, lo racconta personalmente la ragazza calabrese. Il 2018 è stato un anno davvero difficile per lei. La madre si è ammalata di tumore al cervello, ma fortunatamente dopo lunghe cure e un’operazione chirurgica è riuscita a sconfiggere il brutto male. A pochi mesi di distanza, anche il padre si è ammalato di tumore ai polmoni: questa volta, nonostante la stoica lotta, l’uomo non ce l’ha fatta.

Detto Fatto, il cambio look di Maria Teresa da Reggio Calabria

“Detto Fatto” ha proposto a Maria Teresa una ‘giornata di coccole’, come l’ha definita Bianca Guaccero. Al termine della puntata, come di consueto, Maria Teresa è entrata in studio dopo il cambio look di Carla Gozzi. La ragazza calabrese è apparsa più bella che mai: capelli ondulati, messi in risalto dal biondo delle meches, abito rosa con scarpe e borsetta abbinata. A giudicare dal suo sorriso nel vedersi per la prima volta in studio, Maria Teresa sarà stata estremamente soddisfatta.