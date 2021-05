Reggio Calabria: David Spiegelhalter e Licia Troisi i vincitori dell’edizione 2021 del Premio Cosmos

10 Maggio 2021 13:16

Reggio Calabria: sono stati annunciati questa mattina i libri vincitori dell’edizione 2021 del Premio Cosmos per la divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica

Sono stati annunciati questa mattina i libri vincitori dell’edizione 2021 del Premio Cosmos per la divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica. Il Comitato Scientifico del Premio – composto da 12 scienziati italiani di rilievo internazionale – ha assegnato il Premio Cosmos – Sezione Generale allo statistico David Spiegelhalter dell’Università di Cambridge, autore de L’arte della statistica (Einaudi). Gli oltre 200 studenti di scuole superiori italiane o di scuole italiane all’estero coinvolti nella Giuria del Premio Cosmos degli Studenti hanno invece assegnato il Premio a La sfrontata bellezza del cosmo di Licia Troisi (Rizzoli), astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata e scrittrice fantasy tra le più conosciute a livello internazionale. Grande soddisfazione per l’andamento di questa edizione del Premio Cosmos è stata espressa dal presidente del Comitato Scientifico del Premio, Gianfranco Bertone (Centro di eccellenza in Fisica Gravitazionale e Astroparticellare-GRAPPA di Amsterdam e founding director dello European Consortium for Astroparticle Physics) che ha sottolineato come «quest’anno il Premio Cosmos – nato tre anni fa come iniziativa volontaria di un gruppo di scienziati italiani di fama internazionale – ha fatto enormi passi in avanti: ne sono testimonianza sia la qualità delle opere n concorso, sia il gran numero di giovani che, grazie all’attività encomiabile dei loro insegnanti, si sono avvicinanti alla scienza e ai suoi protagonisti. Desidero ringraziare tutti i membri del Comitato Scientifico, le istituzioni, i partner e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo».

In collegamento d a Cambridge, David Spiegelhalter, vincitore del Premio Cosmos ha colto l’occasione per commentare la gestione delle informazioni durante la pandemia: «La pandemia ha mostrato come dietro i numeri ci sia una storia: i numeri non parlano da soli, ma siano noi responsabili del significato che diamo loro. In questi mesi ci sono state buone letture dei dati e statistiche usate per creare cattiva informazione: dobbiamo utilizzare il nostro spirito e la nostra consapevolezza critica ogni volta che sentiamo una dichiarazione, che sia del governo, dei media, dei social media: va bene adottare un approccio scettico verso le informazioni, ma che non sia cinico o negazionista. Come “consumatori dell’informazione”, dobbiamo far riferimento all’affidabilità del comunicatore: ci sta informando o manipolando? quali sono le motivazioni che determinano certe affermazioni?» ha concluso Spiegelhalter.

Durante il suo intervento in digitale, Licia Troisi ha colto l’occasione per affrontare il tema dell’avvicinamento delle giovani studentesse allo studio delle discipline STEM: «Sono tantissimi gli ambiti, nella nostra società, nei quali occorre a intervenire, a partire dalla formazione nella più tenera età: c’è ancora questa idea per cui le cosiddette scienze dure siano una cosa da maschi. Ci sono ragazze, quindi, che hanno la passione per le scienze e vengono scoraggiate da piccole: bisognerebbe spiegare che il genere e il sesso non determinano una carriera. Bisogna poi considerare che il mondo lavorativo della ricerca non è favorevole alla vita delle donne, comporta anche sacrifici per cui spesso decisioni personali vengono posticipate: bisognerebbe quindi iniziare anche a pensare e risolvere i problemi pratici che riguardano la vita delle donne nel mondo della ricerca» conclude l’autrice.

La cerimonia di consegna del Premio Cosmos – realizzato in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Società Astronomica Italiana, il Planetario Pythagoras e la Fondazione con il Sud e con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei – si svolgerà a settembre a Reggio Calabria.

Le motivazioni della Giuria

“Nel libro “L’arte della statistica” Sir David Spiegelhalter, direttore del Winton Centre for Risk and Evidence Communication dell’Universita di Cambridge, guida il lettore con semplicità e autorevolezza alla scoperta dei principi della statistica moderna. Partendo da problemi concreti, che spaziano dalla fisica delle particelle alla medicina e dalla meteorologia a vari aspetti della vita quotidiana, Spiegelhalter accompagna lettori e lettrici in un percorso di “alfabetizzazione ai dati”, che parte dalle fondamenta della statistica ed arriva alle frontiere dell’intelligenza artificiale. Ne emerge il ritratto di una disciplina in continua trasformazione, che affonda le radici nel rigore matematico, ma nelle cui complesse ramificazioni possono annidarsi ambiguità e manipolazioni. Il libro di Spiegelhalter è stato scritto prima della pandemia in corso, ma non potrebbe essere più attuale: fornisce infatti strumenti essenziali per valutare l’affidabilità delle affermazioni statistiche, interpretare la nuova realtà che ci circonda, e vivere da cittadine e cittadini consapevoli». (Comitato Scientifico del Premio Cosmos per la divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica).

“Ne “La sfrontata bellezza del cosmo”, Licia Troisi ci accompagna in un viaggio alla scoperta della bellezza e dei misteri del cosmo, che inizia da un famoso dipinto di Giotto in cui è raffigurata la stella cometa dei Re Magi e si conclude con la suggestiva foto del buco nero: le foto diventano l’occasione per raccontare non solo lo straordinario viaggio dell’uomo nello spazio, ma anche quella per ripercorrere le tappe fondamentali delle scoperte scientifiche in campo astronomico. Il merito di Licia Troisi è stato quello di essere riuscita con il suo libro a descrivere in maniera semplice concetti particolarmente complessi appartenenti alla fisica e all’astrofisica, utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile alla stragrande maggioranza dei lettori. “La sfrontata bellezza del cosmo” non è solo un libro di divulgazione scientifica, ma anche un libro in grado di suscitare nei lettori la curiosità verso la bellezza dell’universo”. (Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria).

Gli autori e i libri premiati

Vince il Premio Cosmos – Sezione Generale

David Spiegelhalter, L’arte della statistica. Cosa ci insegnano i dati (Einaudi)

Sir David John Spiegelhalter dirige il Winton Centre for Risk and Evidence Communication nello Statistical Laboratory della University of Cambridge. È uno dei più citati e influenti ricercatori del suo campo, ed è stato eletto Presidente della Royal Statistical Society per il 2017-18. Per Einaudi ha pubblicato L’arte della statistica (2020). Nei secoli la statistica ha svolto un ruolo di primo piano nella comprensione scientifica del mondo, e quotidianamente ognuno di noi sperimenta in quali innumerevoli modi le affermazioni statistiche determinano la nostra vita o vengono abilmente sfruttate da parte dei media e dei centri di potere. Nell’era in cui i big data si affermano come disciplina fondamentale del mondo dell’economia, della finanza e in tutti gli aspetti della vita politica e sociale, essere consapevoli delle basi della statistica è più importante che mai. Con questo libro, semplice e autorevole insieme, David Spiegelhalter guida il lettore attraverso i principî essenziali di un universo fondamentale quanto sconosciuto. Partendo da casi particolari della vita di tutti i giorni per introdurre ai concetti generali, Spiegelhalter ci mostra quanto la statistica possa contribuire per esempio a catturare un serial killer prima che colpisca ancora o a individuare il passeggero più fortunato del Titanic o a capire quanto uno screening medico sia veramente necessario. E poi, quanti alberi ci sono sul pianeta? Davvero gli ospedali con più pazienti hanno tassi di sopravvivenza più alti?

Vince il Premio Cosmos degli Studenti

Licia Troisi, La sfrontata bellezza del cosmo. Un viaggio tra i misteri dell’universo attraverso le immagini dell’invisibile (Rizzoli)

Nata a Roma nel 1980, Licia Troisi è l’autrice fantasy italiana più venduta nel mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe del Mondo Emerso, della Ragazza Drago e dei Regni di Nashira. Laureata con una tesi sulle galassie nane, collabora con l’Università di Roma Tor Vergata come astrofisica. Il lavoro dell’astronomo è quello di osservare. Che usi gli occhi, un telescopio o che capti i raggi gamma emessi dai corpi celesti, ciò che ottiene sono sempre immagini da studiare. Tra queste alcune hanno fatto la storia dell’astronomia altre anche quella della società e del costume. Sono diventate iconiche, le conosciamo tutti anche se spesso non ne capiamo il significato. E in La sfrontata bellezza del cosmo Licia Troisi ci accompagna in un viaggio proprio tra queste immagini: le più famose, le più belle o più semplicemente quelle che hanno colpito di più la nostra fantasia. Ci svela cosa raccontano, quali straordinarie scoperte o misteri racchiudono. Ricostruendo così anche il nostro rapporto di sconfinata curiosità e fascinazione verso l’infinito nel quale siamo immersi. Perché dagli oggetti più vicini a quelli più lontani viviamo in un luogo intriso di misteriosa bellezza che non ha mai smesso di affascinarci e sul quale non abbiamo mai cessato di interrogarci. Nei secoli sono cambiati i mezzi con cui abbiamo cercato di capire, ma le domande e il mistero per la sfrontata bellezza del cosmo restano intatti.

Il Comitato Scientifico

Le cinquine finaliste del Premio Cosmos sono state selezionate da un comitato scientifico composto da 12 personalità di spicco del mondo scientifico, con esperienza nella divulgazione scientifica: Amedeo Balbi, docente di Astronomia e Astrofisica Università di Roma Tor Vergata; Roberto Battiston, docente di Fisica sperimentale Università di Trento; Gianfranco Bertone, professore di Theoretical Astroparticle Physics presso il Centro di eccellenza in Fisica Gravitazionale e Astroparticellare di Amsterdam e founding director dell’European Consortium for Astroparticle Physics; Maria Luisa Chiofalo, docente di Matematica e Fisica presso l’Università di Pisa; Andrea Ferrara, professore ordinario di Cosmologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e joint professor dell’Institute for Physics and Mathematics of the Universe di Tokyo; Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore scientifico di fama internazionale; Carlo Rovelli, direttore Centre de Physique Théorique Université de Aix-Marseille; Sandra Savaglio, docente di Astronomia e Astrofisica Università della Calabria e assessore regionale con delega all’Università, Ricerca Scientifica ed Istruzione; Ginevra Trinchieri, astronomo associato INAF Osservatorio Astronomico di Brera; Pierluigi Veltri, docente di Fisica della Materia Università della Calabria; Lucia Votano, dirigente di Ricerca associata all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); Paolo Zellini, docente di Analisi Numerica Università di Roma Tor Vergata.

I vincitori delle precedenti edizioni

Il Premio Cosmos per la migliore opera di divulgazione dell’astronomia, della fisica e della matematica è nato dall’iniziativa di un gruppo di scienziate e scienziati italiani di fama internazionale, in sinergia con la Società Astronomica Italiana, la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Planetario Pythagoras con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica in Italia ed in particolare al Sud. Qui di seguito i vincitori delle edizioni precedenti:

Premio Cosmos 2020

Jim Baggott, Massa (Adelphi), sezione “Premio Cosmos”

Lucio Russo, Archimede. Un grande scienziato antico (Carocci), sezione “Premio Cosmos degli Studenti”

Premio Cosmos 2019

Ian Stewart, I numeri uno. La vita dei più grandi matematici del mondo (Einaudi), sezione “Premio Cosmos”

Luca Perri, Astrobufale. Tutto ciò che sappiamo (ma non dovremmo sapere) sullo spazio (Rizzoli), sezione “Premio Cosmos degli Studenti”

Informazioni

Il Premio Cosmos nasce dall’iniziativa di un gruppo di scienziate e scienziati italiani di fama internazionale, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Società Astronomica Italiana, il Planetario Pythagoras e la Fondazione con il Sud, e con il patrocinio dell’Accademia Nazionale dei Lincei.