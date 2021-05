Esame avvocato 2021: al via la prossima settimana, 22.786 candidati

21 Maggio 2021 17:20

Esame avvocato 2021: i primi a sostenere l’esame saranno i candidati della Corte d’Appello di Genova

Al via la settimana prossima – informa il ministero della Giustizia – l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Tutti i 22.786 candidati sono stati convocati, una volta terminati i calendari elaborati dalle singole sottocommissioni. I primi a sostenere l’esame saranno i candidati della Corte d’Appello di Genova, a partire dal 26 maggio, esaminati dalle sottocommissioni del distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria. A seguire, il giorno dopo, i candidati di Lecce (esaminati dalle sottocommissioni istituite presso la Corte d’Appello di Genova); di Salerno (esaminati da Firenze) e di Bolzano. A Milano, Roma e Napoli, l’avvio delle prove e’ fissato a partire dal 7 giugno. Tra i 27 distretti, ultimi ad essere convocati, i candidati di Trieste, a partire dall’ 8 giugno, esaminati dalla sottocommissione istituita presso la Corte d’Appello di Potenza. Tutto il calendario con le date di inizio della prima prova orale e’ disponibile sul sito del ministero della Giustizia, insieme alle lettere sorteggiate nei diversi distretti per l’ordine d’esame dei candidati e insieme alle note esplicative, predisposte dalla Commissione centrale costituita presso il ministero, in merito alla formulazione dei quesiti e alla valutazione dei candidati. A beneficio di praticanti e commissari, le note contengono anche indicazioni sulla struttura dei quesiti della prima prova orale, nonche’, a titolo esemplificativo, un modello per ciascuna materia. Solo per questa sessione, a causa della pandemia, l’esame si articola in due prove orali, la prima delle quali sostitutiva delle tradizionali tre prove scritte.