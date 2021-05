Calabria, a luglio iniziano gli sconti estivi: “saldi” di gioia per le donne

6 Maggio 2021 13:25

La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha stilato il calendario: ecco quando iniziano i saldi in Calabria

Si avvicina sempre più la data di inizio dei saldi in Calabria. Solitamente gli sconti iniziano i primi di luglio e il periodo dura sempre 60 giorni. Ogni Regione ha deciso in modo di procedere seguendo quello che si è fatto l’anno scorso, quando i saldi termineranno nel mese di settembre. La giunta regionale presieduta dal presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha comunque stilato il calendario, i commercianti dunque possono iniziare a prepararsi il giorno tanto atteso.

Quando inizieranno dunque i saldi in Calabria? La data sembrerebbe essere quella del 3 luglio 2021, ossia il primo sabato del mese. Una decisione arrivata con largo anticipo in favore degli esercenti che hanno già dovuto stravolgere il proprio lavoro e fare i conti in questo inverno con l’emergenza Covid-19. E’ questo comunque il motivo per cui non si possono ancora escludere eventuali modifiche alle date attualmente in calendario. Tuttavia, al momento, la data di inizio saldi estivi 2021 in Calabria resta quella di sabato 3 luglio. Per quanto invece riguarda la data di chiusura del periodo di sconti, la Regione avrebbe scelto il 1° settembre 2021.