Crotone: istituzione di una Caserma dei Carabinieri nella frazione di Papanice

5 Maggio 2021 13:55

Presso la Prefettura di Crotone si è tenuta, tramite videoconferenza, una riunione tecnica di coordinamento relativa all’istituzione, nella frazione di Papanice, di una Caserma dei Carabinieri

In data 5 maggio 2021 presso la Prefettura di Crotone si è tenuta, tramite videoconferenza, una riunione tecnica di coordinamento relativa all’istituzione, nella frazione di Papanice, di una Caserma dei Carabinieri. La riunione, presieduta dal Prefetto Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, si è svolta alla presenza del Sindaco di Crotone e dei vertici delle Forze di Polizia della provincia. Nel corso dell’incontro il Prefetto ha reso noto che il Ministro dell’Interno, con decreto del 15 gennaio 2021, sentito il Comitato Nazionale dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, ha approvato la pianificazione presidiaria delle Forze di Polizia per l’anno 2021 che include l’istituzione della Stazione dei Carabinieri di Papanice (KR). La Stazione sarà accasermata in un immobile comunale confiscato alla criminalità organizzta da rifunzionalizzare a cura dell’Amministrazione Comunale. A tale riguardo, il Sindaco ha confermato l’impegno, anche finanziario, della propria Amministrazione, riconoscendo l’importanza strategica per l’intera città di Crotone. Infine, i Rappresentanti delle Forze di Polizia, hanno espresso il proprio compiacimento per l’inserimento dell’opera nella pianificazione presidiaria ministeriale, atteso l’impatto di un nuovo presidio sull’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia.