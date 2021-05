Crotone, fitta nebbia sull’aeroporto Sant’Anna: l’aereo dell’Inter atterra a Lamezia

1 Maggio 2021 14:03

Fitta nebbia sull’aeroporto Sant’Anna di Crotone: l’aereo dell’Inter costretto ad atterrare, nella notte, a Lamezia

La nebbia non è propriamente un fenomeno meteorologico tipico della Calabria, ma nella serata di ieri una fitta coltre ha creato alcuni disagi in diverse parti della punta dello Stivale. A Reggio Calabria, tutta la zona Sud, nei d’intorni del quartiere ‘Gebbione’, è stata invasa dalla ‘Lupa’, in particolare nei tratti che costeggiano il mare. A Crotone invece, alcuni disagi sono stati causati all’aeroporto di Sant’Anna. Diversi i voli costretti ad atterrare a Lamezia Terme, fra i quali anche quello dell’Inter, impegnata quest’oggi all’Ezio Scida. La squadra nerazzurra, presente sul volo Alitalia A319 proveniente da Milano Malpensa, è stata dirottata presso l’aeroporto di Lamezia. Atterrati alle 21.05, Lukaku e compagni hanno raggiunto Crotone in pullman. Il problema è stato causato dal mancato funzionamento del sistema Ils (instrumenlat landing system), installato da anni sull’aeroporto Sant’Anna ma mai collaudato dall’Enav.