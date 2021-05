Cremonese-Reggina, tamponi per il gruppo amaranto: “esito negativo per tutti i tesserati”

1 Maggio 2021 09:45

Il ciclo di tamponi in casa Reggina è stato attenzionato dopo la positività nella giornata di ieri del calciatore Mario Situm

“La Reggina comunica che “il ciclo di tamponi “antigienico nasale con immunofluorescenza” a cui si è sottoposto stamane l’intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati”. E’ quanto si legge in una nota stampa diramata dal club amaranto. I controlli sono stati necessari a causa della positività di Mario Situm, risultata dopo il test di ieri e prima della partenza verso la Lombardia. Tutto pronto adesso per la sfida con la Cremonese (fischio d’inizio ore 14), tappa fondamentale in vista del rush finale.