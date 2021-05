Covid: Von der Leyen, ‘su buona strada per vaccinare 70% adulti Ue per luglio’

8 Maggio 2021 16:06

Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall’inviata Ileana Sciarra) – “Siamo sulla buona strada” per arrivare a vaccinare “il 70% della popolazione adulta europea per luglio”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto.