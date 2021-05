Covid: Letta, ‘spostare coprifuoco? Sì, se dati lo consentono’

11 Maggio 2021 22:21

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Io vorrei schierare me e il Pd dalla parte del buon senso, della scienza e delle regole: noi vogliamo fare un’estate in sicurezza, che il turismo funzioni, il governo sta facendo bene, e per questo le riaperture devono essere irreversibili e quindi gradualmente e in sicurezza”. Lo dice Enrico Letta a Cartabianca su Rai3.

“Le cose stanno andando bene”, è possibile immaginare “riaperture dei dei centri commerciali nei week end, spostare il coprifuoco ma tutto verrà deciso secondo regole. Se siamo arrivati a questo punto e’ perche’ abbiamo rispettato le regole”.

“Come ha annunciato il governo, lunedì la cabina di regia deciderà in base ai dati l’orario del coprifuoco”.