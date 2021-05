Covid Italia: verso stop quarantena Usa, Canada e Giappone

12 Maggio 2021 18:47

(Adnkronos) – La cabina di regia di lunedì prossimo affronterà anche il tema della eliminazione della quarantena per gli ingressi provenienti dai Paesi del G7, in particolare Usa, Canada e Giappone, secondo quanto apprende l’Adnkronos per diretto volere del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante il Question time di oggi Draghi aveva detto che è “in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza quarantena. Per quanto riguarda i Paesi del G7 (specialmente Usa, Canada e Giappone), saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale”.