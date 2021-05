10 Maggio 2021 16:16

La gara di Pordenone è stata come una finale per il Cosenza: con una vittoria i ragazzi di Occhiuzzi si sarebbero giocati la salvezza ai playout

E’ un finale di stagione amaro per il Cosenza, il colpo Pordenone non è riuscito e per i ragazzi di mister Occhiuzzi si ufficializza il ritorno in Lega Pro. La rete di Butic al 79′ ha spento ogni possibile speranza di miracolo, i padroni di casa si sono assicurati la permanenza. La squadra calabrese torna quindi in Serie C dopo tre stagioni giocate in cadetteria, prende l’uscita del torneo insieme a Reggiana, Pescara e Virtus Entella.