Cosenza: per lavori di pavimentazione senso unico alternato lungo la SS18

11 Maggio 2021 10:22

Calabria, per lavori di nuova pavimentazione senso unico alternato lungo la SS18 “tirrena inferiore” in provincia di Cosenza

Per lavori di pavimentazione lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in provincia di Cosenza, a partire da domani mercoledì 12 maggio, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare. Nel dettaglio, fino al prossimo 12 luglio 2021 sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari compresi tra il km 243,786 (Tortora) al km 353,450 (Nocera Terinese), con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 Km/h nell’area interessata dal cantiere, in funzione dell’avanzamento dei lavori.