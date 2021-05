Coronavirus in Sicilia: revocata la “zona rossa” a Santa Teresa di Riva, ma Musumeci l’assegna al Comune di Riesi

25 Maggio 2021 12:03

L’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci

Revocata la ‘zona rossa’ a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, appena firmata, a seguito della relazione sanitaria dell’Asp competente che ha attestato il miglioramento dei numeri relativi alla diffusione del contagio. Lo stesso provvedimento dispone, invece, l’istituzione delle misure restrittive, da giovedì 27 maggio fino a giovedì 3 giugno (compreso), per il Comune di Riesi (Caltanissetta), vista la relazione sanitaria dell’Asp competente e sentito il sindaco. Infine, prorogata la ‘zona rossa’, sempre fino al 3 giugno, a Maniace, in provincia di Catania.