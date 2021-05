Coronavirus, Matilde Siracusano: “l’Italia finalmente riparte, oggi cabina di regia per eliminare il coprifuoco”

17 Maggio 2021 12:44

Coronavirus, le parole dall’Onorevole Matilde Siracusano sul coprifuoco

“L’ITALIA FINALMENTE RIPARTE. Sembrava impossibile fino a pochi mesi fa. Una cena al ristorante con gli amici, un caffè seduti al bar, una serata al cinema o a teatro, una giornata al mare, una passeggiata nel centro tra tutti i negozi aperti. La campagna vaccinale messa in atto dal generale Figliuolo è stata e continua ad essere qualcosa di epocale: abbiamo superato da oltre 10 giorni le 500.000 vaccinazioni giornaliere, i contagi sono crollati, anche i numeri delle terapie intensive scendono. Oggi si terrà la cabina di regia per programmare l’apertura di tutti i settori ancora chiusi e per eliminare il coprifuoco alle 22. Il ritorno alla normalità è sempre più vicino, il Paese sta davvero ripartendo”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’Onorevole Matilde Siracusano.