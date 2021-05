Coronavirus, Lopalco sicuro: “le varianti non ci devono spaventare”

1 Maggio 2021 14:52

“Non dobbiamo essere spaventati dalle varianti. In Puglia abbiamo già riscontrato casi di variante brasiliana, casi di variante indiana”. Lo ha detto l’assessore regionale alla sanità Pier Luigi Lopalco a Foggia, nel corso dell’attivazione del grande hub vaccinale presso l’ente Fiera, parlando con i giornalisti delle varianti del virus. “Per il momento – ha aggiunto– bisogna attendere il sequenziamento per essere piu’ precisi. Ad esempio c’e’ stato un gruppo di soggetti che veniva dall’India, sono stati immediatamente bloccati. E’ stato fatto un primo screening e su 5 persone, tre erano varianti inglesi. Per le altre due bisogna attendere il sequenziamento”.