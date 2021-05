Coronavirus: l’obesità è emersa come un fattore predittivo del rischio e della gravità della malattia

17 Maggio 2021 14:12

La pandemia COVID-19 ha creato sfide e minacce senza precedenti per i pazienti e i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le complicazioni respiratorie acute che richiedono la gestione dell’unità di terapia intensiva (ICU) sono una delle principali cause di morbilità e mortalità nei pazienti COVID-19. Tra gli altri importanti fattori di rischio per i gravi esiti del COVID-19, l’obesità è emersa insieme alla denutrizione-malnutrizione come un forte fattore predittivo del rischio e della gravità della malattia. L’eccesso di grasso corporeo legato all’obesità può portare a disordini respiratori, metabolici e immunitari che potenzialmente favoriscono l’insorgenza di complicazioni della COVID-19. Inoltre, i pazienti con obesità possono essere a rischio di perdita di massa muscolare scheletrica, riflettendo uno stato di malnutrizione nascosta con un forte impatto negativo sulla salute in tutti i contesti clinici. Inoltre, l’obesità è comunemente associata a carenze di micronutrienti che influenzano direttamente la funzione immunitaria e il rischio di infezioni. Infine, il blocco pandemico, i cambiamenti deleteri dello stile di vita e altre numerose conseguenze psicosociali possono peggiorare i comportamenti alimentari, la sedentarietà, la regolazione del peso corporeo, portando infine a ulteriori incrementi di complicazioni metaboliche associate all’obesità con perdita di massa muscolare scheletrica e maggior rischio di malattie non trasmissibili. Pertanto, la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malnutrizione e delle carenze di micronutrienti dovrebbero essere inclusi di routine nella gestione dei pazienti COVID-19 in presenza di obesità; i rischi per la salute indotti dal blocco dovrebbero anche essere specificamente monitorati e prevenuti in questa popolazione. Nel presente documento, la Società Europea di Nutrizione Clinica e Metabolismo (ESPEN) mira a fornire una guida alla pratica clinica per la gestione nutrizionale dei pazienti COVID-19 con obesità in vari contesti clinici.