Coronavirus, in Calabria e Sicilia l’Rt sotto 1: tutta Italia verso la zona gialla, in arancione solo la Valle d’Aosta

14 Maggio 2021 16:30

Il dettaglio dell’Rt delle singole Regioni con l’intervallo di confidenza

Torna a calare leggermente, dopo tre settimane di aumento, l’indice Rt in Italia. Nell’ultima settimana di monitoraggio si attesta a 0,86, contro lo 0,89 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dalla riunione della cabina di regia ministero-Iss-Regioni per la valutazione dei dati. Il dato rimane sotto l’1 per Calabria e Sicilia. Anche l’incidenza nazionale risulta in calo, tornata sotto quota 100 casi per centomila abitanti per la prima volta dallo scorso ottobre. L’incidenza, calcolata nella settimana 7-13 maggio, si assesta a 96 casi per centomila abitanti. Questo il dettaglio dell’Rt delle singole regioni, con l’intervallo di confidenza: