Coronavirus, andamento casi settimanali in Calabria ai minimi storici del 2021: i GRAFICI su incidenza e positivi

27 Maggio 2021 22:52

Coronavirus, l’aggiornamento in Calabria su incidenza e nuovi casi positivi: numeri ancora migliori e sempre più incoraggianti, tutti i grafici

Nuovo aggiornamento settimanale sul numero di casi positivi al Coronavirus e sull’incidenza in Calabria. I dati, per fortuna, si confermano incoraggianti e sempre migliori col passare del tempo, frutto soprattutto della stagionalità e delle vaccinazioni in aumento riguardanti le fasce più deboli della popolazione, che hanno fatto sì che si cominciassero ad abbassarsi anche i numeri degli ospedali. Come si può osservare dai grafici in fondo all’articolo, elaborati dal dott. Luca Fusaro, il numero di casi settimanali della Regione è sceso ancora, toccando quota 1.152, una delle più basse da gennaio a questa parte (meglio solo a febbraio, con 1.088, quota che tuttavia verrà raggiunta presto). I nuovi positivi giornalieri, calcolati con il metodo della media mobile, scendono a 164,6, così come l’incidenza. Quest’ultima, pur essendo molto bassa e vicina a 50, è una delle più alte d’Italia (61), il che vuol dire che la Calabria raggiungerà la zona bianca più tardi rispetto a quelle Regioni che già da lunedì entreranno nella fascia con meno restrizioni. Probabile, per la punta dello Stivale, che questa diventi realtà dopo metà giugno, quando tuttavia il coprifuoco verrà abolito del tutto.