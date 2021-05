3 Maggio 2021 21:00

Coronavirus in Calabria, nuova ordinanza di Spirlì: Belvedere Spinello in “zona rossa”. Le misure sono in vigore da domani fino al 17 maggio. Limitata al 50% la presenza nelle scuole superiori

Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19, ha firmato oggi l’ordinanza, n. 32, con la quale viene disposta l’istituzione della “zona rossa” nel Comune di Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone. Le nuove misure sono in vigore dalle ore 5 del 4 maggio a tutto il 17 maggio, in considerazione del fatto che «l’incidenza, rispetto alla popolazione residente, registra valori ampiamente superiori ai livelli di allerta».

Scuola

Sono, inoltre, limitate a non più del 50% della popolazione studentesca le attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado. “Resta ferma la possibilità, per l’autorità comunale – è scritto ancora nell’ordinanza –, di intervenire con l’adozione di ulteriori provvedimenti in relazione alla situazione epidemiologica caratterizzante il singolo territorio di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza correlato al rischio da fronteggiare”. Ai non residenti è consentito l’attraversamento del territorio comunale di Belvedere Spinello “senza possibilità di sosta”. L’ordinanza, infine, riporta che il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Crotone “procede al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale, segnalando tempestivamente all’Unità di crisi regionale, ogni variazione significativa intervenuta e l’eventuale necessità di rimodulazione o di ulteriore proroga delle disposizioni fissate nella presente ordinanza”.