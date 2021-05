Coronavirus, dati stabili a Milazzo: i positivi sono 52

30 Maggio 2021 18:28

Coronavirus: sono 52 i positivi al Covid a Milazzo

Sono 52 i positivi al Covid a Milazzo. Questo il dato comunicato al sindaco dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina.

Dati sostanzialmente stabili ma che impongono di non abbassare la guardia e rispettare in modo rigoroso le prescrizioni ministeriali.