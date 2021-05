Coronavirus: buone notizie in Trentino, 10° giorno senza morti

29 Maggio 2021 15:15

Coronavirus: per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi attribuibili al Covid-19

Per il decimo giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi attribuibili al Covid-19. Nel certificarlo, il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari indica anche una ulteriore contrazione del numero di contagi: 36 quelli emersi ieri a fronte di circa 2.700 tamponi analizzati.