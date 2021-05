Ex Reggina, Corazza e Gazzi positivi al Covid: il virus entra in casa Alessandria, “colonia amaranto”

1 Maggio 2021 13:03

Due ex Reggina, Corazza e Gazzi dell’Alessandria, sono risultati positivi al Covid: la nota ufficiale del club

E’ una sorta di “colonia amaranto”, per i numerosi ex Reggina presenti in rosa, soprattutto da questa estate con l’arrivo di Corazza, Rubin e Blondett, senza dimenticare i vari Cosenza e Gazzi. E proprio Corazza e Gazzi sono risultati positivi al Covid. “A seguito delle verifiche effettuate mediante i tamponi effettuati – si legge sul sito ufficiale del club – in data odierna secondo i protocolli FIGC in materia Covid sono riscontrati positivi i giocatori Poppa, Corazza e Gazzi”.

Non serve ricordare il bomber “Joker”, grande protagonista della promozione nella scorsa stagione, mentre per l’esperto Gazzi (38 primavere) la parentesi in riva allo Stretto è stata breve ma dolce e risale alla stagione 2006-2007, quella del miracolo salvezza dopo la penalizzazione. La redazione di StrettoWeb augura loro una pronta guarigione.