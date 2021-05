Reggina, Rivas non vuole mollare: “il pareggio va bene, possiamo concludere al meglio la stagione”

1 Maggio 2021 16:30

Il commento di Rivas a margine dell’incontro terminato in parità tra Cremonese e Reggina

Ha segnato il gol del pareggio, regalando alla Reggina un ottimo punto in ottica corsa ai playoff. Rigoberto Rivas è uno dei protagonisti della gara giocata nel pomeriggio contro la Cremonese, ha rilasciato ai microfoni di Dazn il suo commento: “loro hanno fatto pochi tiri in porta, su un nostro errore sono riusciti a segnare. C’è un po’ di rammarico, ma va bene il pareggio. Guardiamo partita dopo partita. Sono migliorato grazie al mister che mi chiede di attaccare la porta. Mi trovo bene in qualsiasi posizione, Denis ha sempre la spizzata giusta. Continueremo ad allenarci e credo che abbiamo le possibilità per fare un buon finale di stagione”.