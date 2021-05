Classifica generale Giro d’Italia 2021, 7ª tappa a Caleb Ewan: Attila Valter è l’uomo in rosa

14 Maggio 2021 18:15

Classifica generale Giro d’Italia 2021, Caleb Ewan si prende la 7ª tappa in volata a Termoli: top 10 invariata, Attila Valter ancora in rosa

Ritmi bassi nella 7ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione Notaresco-Termoli, nella quale solo il finale in volata ha regalato qualche emozione. Nonostante lo scatto di Fernando Gaviria, partito in anticipo per provare a sorprendere i diretti concorrenti per la vittoria, Caleb Ewan non si è fatto cogliere impreparato ed ha aperto il gas a piena potenza superando il colombiano e portandosi a casa il secondo successo di tappa al Giro d’Italia 2021. Top 10 che resta invariata rispetto alla gara precedente: Attila Valter mantiene la maglia rosa davanti a Evenepoel e Gomez. Damiano Caruso è il miglior italiano in classifica (7°), seguito da Giulio Ciccone in 8ª posizione. Appena fuori dalla top 10 anche Davide Formolo (11°). Vincenzo Nibali resta 17° a 1’43” dalla maglia rosa.

Classifica generale Giro d’Italia 2021:

1) Attila Valter 26H59’18’’

2) Remco Evenepoel 11’’

3) Egan Arley Bernal Gomez 16’’

4) Aleksander Vlasov 24’’

5) Louis Vervaeke 25’’

6) Hugh John Carthy 38”

7)Damiano Caruso 39’’

8) Giulio Ciccone 41’’

9) Daniel Martin 47’’

10) Simon Philip Yates 49’’

11) Davide Formolo 55’’

14) Romain Bardet 1’14’’

17) Vincenzo Nibali 1’43”

19) Pello Bilbao Lopez de Armentia 2’01”

22) Fausto Masnada 3’09”

23) Jai Hindley 3’29”

26) Joao Almeida 4’49”

29) Diego Ulissi 7’06”

31) George Bennett 8’55”