Classifica generale Giro d’Italia 2021, Van der Hoorn si prende la 3ª tappa: Filippo Ganna ancora leader

10 Maggio 2021 17:27

Classifica generale Giro d’Italia 2021: Van der Hoorn vince a sorpresa la 3ª tappa, Filippo Ganna veste ancora la maglia rosa

Anche la terza tappa del Giro d’Italia 2021 può dirsi archiviata. La frazione odierna con inizio a Biella e fine a Canale, ha riservato una dolce sorpresa a Taco Van der Hoorn, 27enne nativo di Rotterdam in grado di prendersi la prima vittoria di tappa in un grande Giro. Il ciclista olandese ha dato vita ad un’importante fuga, forse sottovalutata dal gruppo, che lo ha portato sul traguardo di Canale quasi in lacrime dall’emozione. La classifica generale ha subito ben pochi scossoni: Filippo Ganna mantiene la maglia rosa per la terza giornata consecutiva, alle sue spalle Foss ed Evenepoel. Altri tre gli italiani in top 10: Moscon 6°, Bettiol 8° e Ulissi 10°. A ridosso dei migliori 10 c’è il calabrese d’adozione Domenico Pozzovivo 14°, mentre Vincenzo Nibali è attualmente in 36° posizione con un distacco di 44” dalla maglia rosa.

Classifica generale Giro d’Italia 2021:

1) Filippo Ganna 08:51:26

2) Tobias S. Foss +16”

3) Remco Evenepoel +20”

4) Joao Almeida +20”

5) Remi Cavagna +21”

6) Gianni Moscon +26”

7) Alexander Vlasov +27”

8) Alberto Bettiol +29”

9) Jonathan Castroviejo Nicolas +30”

10) Diego Ulissi +32”

14) Domenico Pozzovivo +34”

17) Damiano Caruso +35”

19) Davide Formolo +36”

26) Pello Bilbao Lopez de Armentia +41”

27) Simon Yates +41”

29) Fausto Masnada +41”

30) Egan Arley Bernal Gomez +42”

36) Vincenzo Nibali +44”

37) George Bennett +44”

39) Bauke Mollema +44”

49) Jai Hindley +49”

53) Mikel Landa Meana +52”

62) Romain Bardet +55”

72) Giulio Ciccone +59”

97) Gianluca Brambilla +1’21”