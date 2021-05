Classifica generale Giro d’Italia, Bernal domina anche a Cortina: Caruso 2°, Ciccone a 51” dal podio!

24 Maggio 2021 16:43

Classifica generale Giro d’Italia, Bernal domina anche la 16ª tappa scattando sul Passo Giau. Caruso è secondo, crolla Yates, Ciccone a 1′ dal podio

Archiviata anche la 16ª tappa del Giro d’Italia, con tanto di polemica per la cancellazione di due GPM dovuta alle lamentele dei ciclisti a causa delle cattive condizioni meteo. Ringrazia Egan Bernal che controlla ancor più agevolmente la corsa e scatta sul Passo Giau come fosse la cosa più facile del mondo andandosi a prendere il successo di tappa che ne legittima la maglia rosa. Dietro Simon Yates non tiene il passo: il britannico, dopo la buona prova sullo Zoncolan, scivola e resta vittima del freddo scivolando a oltre 4 minuti e dicendo addio alle ultime chance di vincere il Giro d’Italia. Tiene botta invece Damiano Caruso che, pur a 2’24” di distacco, aggancia il secondo gradino del podio davanti a Carthy nella classifica generale. Podio nel mirino di Giulio Ciccone che in salita limita i danni e si trova 6° a 51” dalla terza piazza.

Classifica generale Giro d’Italia dopo al 16ª tappa Sacile-Cortina d’Ampezzo

1) Egan Arley Bernal Gomez 66H36’04”

2) Damiano Caruso 2’24”

3) Hugh John Carthy 3’40”

4) Aleksandr Vlasov 4’18”

5) Simon Philip Yates 4’20”

6) Giulio Ciccone 4’31”

7) Romain Bardet 5’02”

8) Daniel Felipe Martinez Poveda 7’17”

9) Tobias S. Foss 8’20”

10) Joao Almeida 10’01”

15) Vincenzo Nibali 21’50”