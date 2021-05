Classifica generale Giro d’Italia 2021, Attila Valter giovane maglia rosa: Damiano Caruso entra in top 10!

13 Maggio 2021 17:43

Classifica generale Giro d’Italia 2021, la 6ª tappa a Gino Mader, il giovane Attila Valter in maglia rosa. Gli azzurri rispondono presente

Il tappone appenninico Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno ha stravolto la classifica generale come da aspettative. Fra la pioggia, il freddo e il vengo che hanno accompagnato la scalata di San Giacomo, sono emerse le ruote di Gino Mader, giovane vincitore di tappa odierno. Altrettanto giovane è la maglia rosa: l’ungherese Attila Valter prende il posto di Alessandro De Marchi in vetta alla classifica generale precedendo Remco Evenepoel di 11 secondi ed Egan Bernal di 16. Buona la risposta degli azzurri con Damiano Caruso entrato in top 10 alla 7ª posizione con 39” di svantaggio, seguito da Giulio Ciccone a 41”. Appena fuori dai migliori 10 Davide Formolo con 55” di distacco. Resta a 1’43” di distacco Vincenzo Nibali, attualmente in 17ª posizione.

Classifica generale Giro d’Italia 2021:

1) Attila Valter 22H17’96’’

2) Remco Evenepoel 11’’

3) Egan Arley Bernal Gomez 16’’

4) Aleksander Vlasov 24’’

5) Louis Vervaeke 25’’

6) Hugh John Carthy 38’’

7) Damiano Caruso 39’’

8) Giulio Ciccone 41’’

9) Daniel Martin 49’’

10) Simon Philip Yates 49’’

11) Davide Formolo 55’’

14) Romain Bardet 1’14’’

17) Vincenzo Nibali 1’43”

19) Pello Bilbao Lopez de Armentia 2’01”

24) Fausto Masnada 3’09”

25) Jai Hindley 3’29”

28) Joao Almeida 4’49”

30) Diego Ulissi 7’06”

31) George Bennett 8’55”