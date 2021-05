Classifica generale Giro d’Italia 2021, sorpresa in vetta: Alessandro De Marchi è il ‘Rosa’ di Buja!

11 Maggio 2021 17:44

Classifica generale Giro d’Italia 2021, Alessandro De Marchi secondo a Sestola e nuova maglia rosa: la 4ª tappa stravolge la classifica

Da ‘Rosso di Buja’ a ‘Rosa di Buja‘, un cambio di colori per il quale a stento trattiene le lacrime dall’emozione. Alessandro De Marchi, a quasi 35 anni, è la nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2021. Il ciclista della Israel Start-Up Nation chiude al secondo posto la quarta tappa del Giro d’Italia, corsa oggi da Piacenza a Sestola, prendendosi la prima posizione in classifica generale. Vittoria di tappa, ma seconda piazza in classifica, per Joe Dombrowski. Terzo sul podio virtuale il belga Louis Verbaeke. La frazione odierna ha stravolto la top 10 della classifica generale dalla quale è uscito Filippo Ganna autore di una prova di grande sacrificio quest’oggi per la Ineos Grenadiers. Sale in settima posizione Aleksadr Vlasov, l’unico in top 10 fra i protagonisti. Appena fuori dai migliori 10 Egan Bernal a 1’39” dalla maglia rosa, mentre a 10 secondi di distacco seguono accoppiati Landa e Yates. Posizione numero 20 per Domenico Pozzovivo (2’05”), 25ª piazza per Vincenzo Nibali (2’15”).

Classifica generale Giro d’Italia 2021:

1) Alessandro De Marchi 13H50’44”

2) Joseph Lloyd Dombrowski 22”

3) Louis Vervaeke 42”

4) Nelson Oliveira 48”

5) Attila Valter 1’00”

6) Nicolas Edet 1’15”

7) Aleksandr Vlasov 1’24”

8) Remco Evenepoel 1’28”

9) Alberto Bettiol 1’37”

10) Hugh John Carthy 1’38”

11) Egan Arley Bernal Gomez 1’39”

12) Damiano Caruso 1’43”

13) Davide Formolo 1’44”

15) Mikel Landa Meana 1’49”

16) Simon Philip Yates 1’49”

18) Giulio Ciccone 1’56”

19) Romain Bardet 2’03”

20) Domenico Pozzovivo 2’05”

21) Pello Bilbao Lopez de Armentia 2’12”

25) Vincenzo Nibali 2’15”

27) Jai Hindley 2’20”

32) Fausto Masnada 2’52”

34) George Bennett 3’10”

36) Diego Ulissi 3’23”

42) Joao Almeida 5’38”

60) Gianluca Brambilla 09’33”

72) Bauke Mollema 13’59”