Classifica generale Giro d’Italia 2021, Mikel Landa fuori dai giochi: De Marchi ancora in rosa

12 Maggio 2021 18:21

Classifica generale Giro d’Italia 2021, Mikel Landa abbandona la corsa dopo una brutta caduta nella 5ª tappa: Alessandro De Marchi ancora in rosa

La 5ª tappa del Giro d’Italia 2021 doveva essere una frazione più tranquilla dopo le prime salite sugli Appennini di ieri, ma le cadute nel finale di corsa sono costate carissimo. Un big ci ha lasciato le penne. Mikel Landa, uno dei principali favoriti per il successo finale, è stato costretto ad abbandonare la corsa in seguito ad una brutta caduta che ha coinvolto Dombrowski (secondo in classifica) e un addetto alla sicurezza. Il resto della classifica generale non ha subito grandi scossoni con Alessandro De Marchi ancora in maglia rosa ed Egan Bernal che ha fatto il suo ingresso in top 10.

Classifica generale Giro d’Italia 2021 dopo la 5ª tappa

1) Alessandro De Marchi 13H50’44”

2) Louis Vervaeke 42”

3) Nelson Oliveira 48”

4) Attila Valter 1’00”

5) Nicolas Edet 1’15”

6) Aleksandr Vlasov 1’24”

7) Remco Evenepoel 1’28”

8) Alberto Bettiol 1’37”

9) Hugh John Carthy 1’38”

10) Egan Arley Bernal Gomez 1’39”

11) Damiano Caruso 1’43”

12) Davide Formolo 1’44”

14) Simon Philip Yates 1’49”

16) Giulio Ciccone 1’56”

17) Romain Bardet 2’03”

18) Domenico Pozzovivo 2’05”

21) Pello Bilbao Lopez de Armentia 2’12”

22) Vincenzo Nibali 2’15”

24) Jai Hindley 2’20”

29) Fausto Masnada 2’52”

30) George Bennett 3’10”

32) Diego Ulissi 3’23”

38) Joao Almeida 5’38”

55) Gianluca Brambilla 10’16”

68) Bauke Mollema 13’59”