Classifica generale Giro d’Italia 2021, Egan Bernal nuova maglia rosa: Ciccone punta al podio, altri 2 azzurri in top 10

16 Maggio 2021 17:03

Classifica Generale Giro d’Italia 2021, dopo la 9ª tappa Egan Bernal indossa la maglia rosa: Giulio Ciccone punta al podio, Caruso e Formolo in top 10

Domenica di grande ciclismo sulle strade abruzzesi! La 9ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione Castel di Sangro-Campo Felice, regala un finale scoppiettante sullo sterrato di Rocca di Cambio che vede come straordinario protagonista Egan Bernal. Il colombiano della Ineos Grenediers, favorito numero 1 per la vittoria finale, aveva quasi snobbato la possibilità di ottenere la maglia rosa già oggi, ma sulla salita finale ha bruciato ogni diretto concorrente prendendosi successo di tappa e vetta della classifica generale. Buone le risposte di Giulio Ciccone (4° in classifica generale), Vlasov (3°) ed Evenepoel (2°), gli unici a stare dietro al fenomeno sudamericano. Insieme a Ciccone troviamo altri due azzurri in top 10: Damiano Caruso 7° a 45” e Davide Formolo 10° a 01’01”. Nona posizione per Simon Yates, l’altro grande favorito della vigilia del Giro d’Italia, rimasto fin qui nell’ombra con 55” di distacco da Bernal.

Classifica generale Giro d’Italia 2021 dopo la 9ª tappa

1) Egan Arley Bernal Gomez 35H19’22”

2) Remco Evenepoel 15”

3) Aleksandr Vlasov 21”

4) Giulio Ciccone 36”

5) Attila Valter 43”

6) Hugh John Carthy 44”

7) Damiano Caruso 45”

8) Daniel Martin 51”

9) Simon Philip Yates 55”

10) Davide Formolo 01’01”