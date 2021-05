Perché la Reggina è fuori dei playoff: la classifica avulsa condanna gli amaranto, l’analisi

7 Maggio 2021 18:09

Il pareggio in casa del Lecce scrive la parola fine al campionato della Reggina: ecco perché neanche una vittoria col Frosinone basterebbe per sperare nel miracolo playoff

Manca ancora un turno di campionato di Serie B e la griglia di squadre che parteciperanno ai playoff non è ancora completa. A sperare nell’ottavo posto non ci sarà però la Reggina che, con il pareggio a Lecce nel pomeriggio, non può più credere nel “miracolo”. A condannare la formazione amaranto è la classifica avulsa: neanche in caso di arrivo a pari merito con Chievo, Brescia e Spal (tutte e tre dovrebbero perdere il prossimo incontro) gli amaranto riuscirebbero a garantirsi un posto ai playoff visti i pochi punti racimolati negli incroci con le tre dirette avversarie. Se il campionato dovesse finire oggi, sarebbero veronesi e lombardi a giocarsi la Serie A agli spareggi: visti i risultati degli scontri diretti Brescia settimo (9 punti), Chievo ottavo (5 punti) e Spal nono (2 punti).

Playoff Serie B, in tre per due posti: chi viene premiato dagli scontri diretti e dalla classifica avulsa tra Chievo, Brescia e Spal

Come da premessa, con l’arrivo a pari punti di tre squadre sarebbe la Spal ad avere la peggio. Ma chi andrebbe ai playoff se due squadre dovessero arrivare con lo stesso punteggio all’ottavo posto. Ecco di seguito le tre possibili combinazioni:

Scontri diretti tra Brescia e Chievo

Chievo-Brescia 1-0

Brescia-Chievo 1-0

Le due squadre hanno gli stessi punti conseguiti negli scontri diretti, ma anche la stessa differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti. Quindi il criterio che decide la squadra in vantaggio è quello della differenza reti dell’intero campionato. In questo caso passerebbe il Chievo perché fa segnare un +10 rispetto al +6 del Brescia.

Scontri diretti tra Brescia e Spal

Spal-Brescia 2-3

Brescia-Spal 3-1

In questo caso passerebbe il Brescia perché ha collezionato sei punti nel doppio confronto.

Scontri diretti tra Chievo e Spal

Spal-Chievo 0-0

Chievo-Spal 1-1

Le due squadre hanno gli stessi punti conseguiti negli scontri diretti, ma anche la stessa differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti. Quindi il criterio che decide la squadra in vantaggio è quello della differenza reti dell’intero campionato. In questo caso passerebbe il Chievo perché fa segnare un +10 rispetto al +1 della Spal.