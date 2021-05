Calabria, clamorosa gaffe di Spirlì: “vaccinati 800mila cittadini”, ma i DATI lo smentiscono [VIDEO]

18 Maggio 2021 16:50

In Calabria il 16,40% della popolazione è in attesa di seconda dose, mentre soltanto il 13,5% ha completato il ciclo vaccinale

Ennesima, ma questa volta clamorosa, gaffe del presidente f.f. Nino Spirlì. Il governatore leghista ha confuso il significato di “dosi somministrate” con il totale di “persone vaccinate”. In Calabria sono state somministrate con esattezza 806.222 dosi, ma ovviamente ciò non significa che sono state vaccinate 800 mila persone, come affermato questa mattina da Spirlì in un video pubblicato sui canali ufficiali della Regione! Nel territorio calabrese sono stati immunizzati (cioè hanno completato il ciclo vaccinale) 253.470 cittadini; ad altri 307.875 invece è stata somministrata soltanto la prima dose. La somma è di 561.345, ovvero all’incirca di un terzo di tutti gli abitanti over 16 della Calabria, ovvero la fascia di popolazione che può ricevere il vaccino, stimata intorno a 1 milione e 680 persone. Per quanto riguarda i dati in percentuali: il 16,40% della popolazione è in attesa di seconda dose, il 13,5% ha completato il ciclo vaccinale.