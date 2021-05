Cinquefrondi: sabato sit-in di solidarietà e vicinanza verso il popolo Palestinese

19 Maggio 2021 12:31

Sabato 22 Maggio alle ore 18:00, demA-Calabria e Rinascita per Cinquefrondi hanno organizzato un sit in di solidarietà e vicinanza verso il popolo Palestinese. La manifestazione avrà luogo in Piazza della Repubblica e si svolgerà nel massimo rispetto dei protocolli anti-Covid indicati, seguendo le regole sul distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.

“Nessun popolo deve essere lasciato indietro e la questione Palestinese, sul conflitto arabo-israeliano, ci tocca da vicino nonostante le radici di questa guerra impari risiedono nella nascita del sionismo e avente inizio verso la fine del diciannovesimo secolo. DemA Calabria e Rinascita per Cinquefrondi idealmente, non abbandonano il popolo Palestinese e si uniscono al grido di dolore di un popolo che in questi giorni affronta morte e distruzione, nel silenzio generalizzato dei più. Chiediamo, con forza, la fine del massacro del popolo palestinese e che venga riconosciuto il diritto allo stato palestinese. Per noi non ci sono se e non ci sono ma, ci sono diritti e vite da tutelare”, c’è scritto in una nota dei due movimenti politici.