22 Maggio 2021 15:15

Cinquefrondi, al via il nuovo centro vaccinazioni. La soddisfazione del sindaco Conia: “lavoro impeccabile. Sinergia perfetta tra Asp, comune, medici, associazioni e volontari”

“Questa mattina, con una sinergia perfetta tra Asp, comune, medici, associazioni e volontari, è partito, presso la Casa delle Associazioni di #Cinquefrondi, il centro vaccinale coordinato dal Dott. Calogero. Nonostante fosse il primo giorno e nonostante il centro si basi sul volontariato, tutto il lavoro amministrativo e medico è stato impeccabile, era impensabile una presenza così alta di utenza già all’avvio”. E’ quanto scrive in una nota il Sindaco di Cinquefrondi, Avv. Michele Conia. “Lunedì pomeriggio, prossimo turno, verrà rafforzato il personale esterno per accogliere, nel miglior modo possibile, le tante persone. Questa mattina sono arrivate a Cinquefrondi tantissime persone provenienti da altri comuni e questo ci rende orgogliosi di rendere un servizio importante a tutto il territorio. Dobbiamo vaccinare il più possibile, collaborare tutti, creare sinergie tra i vari enti, dobbiamo assolutamente vincere la battaglia contro il virus, proteggere le persone e tornare alla libertà. Dobbiamo, inoltre, chiedere che più vaccini e più centri vaccinali si aprano ovunque. Infine un grazie di cuore a tutte le persone che hanno lavorato con passione e amore per rendere tutto questo possibile, la notte più lunga eterna non è! Insieme per rivedere il sole”, conclude la nota.