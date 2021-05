Ciclismo, Terza Prova Campionato Regionale UISP: si è svolto a Maida il “Secondo Trofeo della California”

26 Maggio 2021 11:05

Ciclismo, si è svolta la Terza Prova Valida per il Campionato Regionale UISP: gara denominata “Secondo Trofeo della California”

Nello splendido contesto della soleggiata Maida, provincia di Catanzaro, si è svolta oggi la Terza Prova Valida per il Campionato Regionale UISP.

La Gara, denominata “Secondo Trofeo della California”, è stata organizzata dal Pianopoli Bike Team, grazie allo stoico impegno del presidente Lorenzo Talarico e del Resp. Francesco Brando che, in collaborazione con il Sindaco Dott. Salvatore Paone, l’assessore allo sport Paolo Pileggi, nonché il Comandante dei polizia locale di Maida Giuseppe Santo ed il Maresciallo dei Carabinieri, Vincenzo Pulice, sono riusciti ad organizzare l’evento, con tutte le difficoltà del periodo, in piena sicurezza e nel pieno rispetto dei sani valori sportivi. Immancabile il patrocinio dal Coordinatore Regionale UISP, Quattrone Diego, la Coordinatrice Provinciale UISP Lulù Quattrone, La presidentessa di Giuria, Maria Letizia Jiriti, e lo staff dei Direttori di Gara, Bino D’Agostino e Giuseppe Pedrini, i Giudici Carmen Jiriti e Federica Modafferi.

La direzione tecnica informatica all’ormai consolidato gruppo M5DGroup ( sito https://www.m5dgroup.com). In Mattinata, il raduno è stato ospitato dall’Agriturismo “Valle del Pesipe” del cortesissimo Antonello Brescia, ove tutte le misurazioni che il periodo richiede sono state svolte, ed altresì sono stati consegnati Numeri e Chip di rilevamento. Quindi ci si è spostati sul percorso per prepararsi alla partenza unica. Prima dell’inizio della gara, il sindaco e l’assessore allo sport, hanno da subito ringraziato il corposo numero di partecipanti da tutte le province calabresi,

La gara si è svolta su un percorso di 6940 metri con insidiosi falsopiani in salita e ritorno con discesa ad inclinazione paritetica, per un complessivo di 9 Giri, di cui 8 Agonistici. Da subito il gruppo inizia defilarsi ed allungarsi in più gruppi. Quando mancavano 4 Giri, Santino Rovito della DRS Cycling di Cosenza, inseguito dal gruppetto di testa.

Appena in procinto della linea di arrivo dell’ultimo giro, il Rovito inizia il suo distacco sul gruppo, e nel solo tornante nei pressi dell’arrivo allunga di ben 36 secondi (fonte IDChronos M5Dgroup ), e concluderà con ampio stacco sul gruppetto immediatamente dietro, del quale vince la volata Vincenzo Canale della Cicloturistica 2001 su Antonio Davì, della stessa squadra del vincitore, e Luca Pepe della CRC Corigliano Rossano Ciclismo.

La premiazione è stata infine svolta presso lo stesso Agriturismo che ha ospitato la punzonatura iniziale, dove sono stati consegnati i premi e fatte le foto di rito. Al termine, la Famiglia UISP con gli organizzatori e qualche ciclista, privo di impegni personali, hanno festeggiato pranzando insieme (tacitamente in esterno e con le dovute precauzioni anti-Covid19 ). Uno degli aspetti più significativi di questo sport, l’aggregazione e la condivisione. Alla prossimo evento. Al prossimo momento di tanta agognata normalità.

Tonino Quattrone – Coord. Stampa Uisp Ciclismo