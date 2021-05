Chi è la fidanzata di Filippo Ganna? Carlotta Morino, la 25enne che ha stregato il ciclista di Verbania [FOTO]

10 Maggio 2021 16:38

Carlotta Morino, la fidanzata di Filippo Ganna: tutto sulla 25enne commercialista, amante degli animali e dei viaggi

E’ in corso la terza tappa del Giro d’Italia 2021: i ciclisti stanno pedalando sulle loro bici diretti verso Canale, dove arriveranno dopo 194 km, partiti da Biella. Tappa speciale oggi per Filippo Ganna, che avrà l’occasione di incontrare una persona a lui molto cara. La sua fidanzata, Carlotta, lavora infatti a Biella, in uno studio di commercialisti, e ha chiesto oggi un permesso per uscire un po’ prima dall’ufficio in modo tale da raggiungere il suo uomo, con la speranza di poterlo riabbracciare mentre indossa ancora la maglia rosa da leader.

Chi è la fidanzata di Filippo Ganna

La fidanzata del ciclista italiano del Team Ineos si chiama Carlotta Morino, ha 25 anni ed è di Biella. Carlotta e Filippo sono fidanzati da 7 anni e si sono conosciuti durante una gara organizzata dal padre di lei. Dopo il primo approccio di persona, i due hanno iniziato a seguirsi reciprocamente sui social e a chattare: hanno capito sin da subito che si trattava di una storia seria e, infatti, nonostante la loro giovanissima età, la loro relazione è duratura e va a gonfie vele. Così diversi ma così innamorati! Lei ama uscire, trascorrere il tempo con gli amici, mentre lui è un ‘pantofolaio’: ovviamente quando non si allena o non gareggia. Anche in vacanza, poi, lei ama visitare più luoghi possibili della destinazione scelta, mentre lui ama rilassarsi sulla sdraio. Amante degli animali, Carlotta possiede diversi gatti, e supporta in tutto e per tutto il suo Filippo, grazie al quale ha capito la vera essenza del ciclismo, tutti i sacrifici ed il duro lavoro che ci sono dietro.