Giro d’Italia, chi è la fidanzata di Egan Bernal? Mafe Motas, la dottoressa che ha fatto girare la testa al ciclista [FOTO]

24 Maggio 2021 18:01

Dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna: Mafe Motas, ecco chi è la fidanzata di Egan Bernal che ogni giorno lo incoraggia a fare bene in questo Giro d’Italia 2021

Prima della partenza c’è sempre lei a dargli serenità e forza, all’arrivo è lei una delle prime persone che Egan Bernal abbraccia. Stiamo parlando di Mafe Motas, fidanzata del ciclista colombiano dell’Ineos, attuale leader del Giro d’Italia 2021. L’abbiamo vista all’arrivo di Campo Felice, baciare ed abbracciare il suo grande campione, così come anche non poteva essere altrimenti oggi, dopo l’impresa di Cortina d’Ampezzo. Egan Bernal, si sa, è un talento puro, un professionista, un ciclista, ma è anche un uomo, un ragazzo che per far bene nel suo lavoro ha bisogno di essere sereno e felice anche nella vita privata. Dopo la storia con la collega ciclista Xiomara Guerrera, finita più un meno un anno dopo la vittoria di Egan Bernal al Tour de France 2019, il colombiano del team Ineos si è unito ad una splendida ragazza di Bogotà, veterinaria di professione. I due hanno ufficializzato la loro storia d’amore lo scorso dicembre, con dei post sui social e sembrano innamoratissimi.

Chi è la fidanzata di Egan Bernal

Mafe Motas, questo il suo nome sui social, è di Bogotà, in Colombia e ha terminato lo scorso anno l’università di veterinaria della sua città. Maria Fernanda, questo il suo nome completo, ha 26 anni e sembra essere l’ispirazione e la motivazione di Egan Bernal per far bene in questa edizione 104 del Giro d’Italia. Bella, sorridente e anche sensuale, Mafe Motas riesce a dare al ciclista colombiano quello sprint in più per raggiungere i suoi obiettivi. Abbracci, baci, chiacchierate, sorrisi, Mafe è sempre al fianco della sua dolce metà prima della partenza di una tappa e dopo il traguardo finale, pronta ad incoraggiare il suo uomo e a fare il tifo per lui. “La parte migliore della mia giornata”, ha scritto Bernal in una storia Instagram qualche giorno fa, a dimostrazione del grande amore che prova per questa ragazza.