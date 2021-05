Chi è Barbara Pedrotti? La madrina e voce del Giro d’Italia con un passato da tronista e la passione per Valentino Rossi [FOTO]

11 Maggio 2021 16:51

Barbara Pedrotti: la madrina e voce femminile del Giro d’Italia che ha stregato tutti gli appassionati di ciclismo e non solo

Sabato è iniziata l’edizione 2021 del Giro d’Italia, che ha regalato sin da subito emozioni fortissime. La quarta tappa, quella di oggi, da Piacenza a Sestola, darà le prime indicazioni sulla battaglia per la vittoria, creando il primo scossone nella classifica generale e costringendo Filippo Ganna a salutare la maglia rosa che ha indossato per le prime tre tappe, grazie alla vittoria nella cronometro individuale di Torino. Un’edizione speciale, resa altrettanto bella dalla presenza di Barbara Pedrotti, madrina e voce del Giro d’Italia. Un rapporto unico quello della bella presentatrice e della Corsa Rosa: Barbara Pedrotti, infatti, è presente nella grande corsa a tappe italiana da diversi anni, nel ruolo di voce femminile.

Barbara Pedrotti non è commentatrice televisiva del Giro d’Italia (come sappiamo bene Giada Borgato è la prima donna scelta dalla Rai per commentare la Corsa Rosa) bensì madrina e voce sul campo della competizione ciclistica.

Chi è Barbara Pedrotti

Barbara Pedrotti è nata a Rovereto il 19 maggio del 1982. E’ cresciuta a stretto contatto con la natura e gli animali e ama gli sport. Dopo il diploma al Liceo Linguistico, Barbara Pedrotti si è laureata in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo all’Università di Trento. Barbara, cresciuta con i genitori e la sorella Laura, ha una passione fortissima per i motori, in particolare per le due ruote, ma a causa di alcuni problemi ad un ginocchio non ha potuto costruirsi una carriera da atleta e pilota. Ha praticato comunque danza, pallavolo, ciclismo e nuoto, ama le arrampicate e andare sullo snowboard e ha anche provato surf e sci nautico.

Barbara si è così rimboccata le maniche e ha presto iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo: prima da indossatrice e modella e poi da tronista di Uomini e Donne. Barbara Pedrotti, che ha anche partecipato alle selezioni delle Veline per Striscia la Notizia, dopo aver lavorato anche in radio è riuscita ad approdare nell’azienda di Sky Sports, trasformando la sua passione per lo sport in lavoro.

Barbara ama le moto così tanto da regalarsi per i 18 anni i biglietti per il Gp del Mugello, dove è riuscita ad incontrare il suo idolo Valentino Rossi. La madrina del Giro è appassionata di sport in generale, così, dopo aver ricoperto per diverso tempo il ruolo di “signorina scommesse” di Sky, diventando uno dei volti celebri di Bwin, programma amato dagli appassionati di calcio, ha intrapreso anche un percorso speciale nel mondo del ciclismo, prima da inviata per una rete francese beIN e successivamente come voce femminile del Giro d’Italia.

Barbara Pedrotti, infatti, da diversi anni, segue la Corsa Rosa tappa dopo tappa, spostandosi con tutta la carovana rosa in giro per la nostra penisola, per presentare percorsi, squadre e ciclisti giorno dopo giorno. La presentatrice del Giro, che al momento conduce Drive UP, un programma di Mediaset che va in onda ogni sabato su Italia 1 alle 13.40, quest’anno ha avuto anche l’onore di portare sul palco il Trofeo Senza Fine nella presentazione ufficiale delle squadre a Torino, pochi giorni prima della partenza dell’edizione 104 della Corsa Rosa. Madrina e voce femminile del Giro d’Italia 2021, Barbara Pedrotti è amatissima e apprezzatissima.