Cosenza, aria di cessione. Il Sindaco Occhiuto: “Ci sono offerte concrete, l’ho detto a Guarascio”

24 Maggio 2021 21:49

C’è aria di cessione in casa Cosenza, a qualche settimana dalla retrocessione in Serie C. In attesa comunque di capire come intenderà muoversi Guarascio, il Sindaco della città Occhiuto ha comunicato al presidente l’interesse di alcuni imprenditori a rilevare il club: “Ho già comunicato al presidente Guarascio che ci sono alcuni imprenditori che sostengono di avere la disponibilità e la voglia d’investire nel club. C’è necessità di un nuovo appeal. Ho consigliato al presidente di cedere in presenza di offerte concrete che adesso ci sono”. Sono le parole che il primo cittadino ha rivelato al Tg Ten. Iniziano anche ad uscire fuori i primi nomi.