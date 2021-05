Reggio Calabria: da Cesare arriva un gelato senza zuccheri aggiunti

29 Maggio 2021 11:16

Gelato Cesare a Reggio Calabria continua a coccolare i clienti con tante novità

Da Gelato Cesare a Reggio Calabria è arrivata una nuova linea di gelati senza latte e derivati di origine animale, senza zuccheri aggiunti e con l’uso della stevia per non rinunciare al piacere di gustare un gelato anche per chi ha intolleranze o diabete. Un gelato cremosissimo e gustoso pur essendo “SENZA……..”. Fanno quindi capolino nel variopinto bancone dei gelati di Cesare, i gusti: Nocciola, Pistacchio e Yogurt tutti senza latte e senza zuccheri quindi totalmente vegan, mentre a questi golosissimi gusti si affianca tutta la linea dei sorbetti di frutta senza latte e derivati con i gusti: More di Gelsi, Mango di Catona, Bergamotto di Reggio Calabria, Avocado, Melone, Limone e la deliziosa Fragola di San Lorenzo.

Ma cos’è la stevia?

La stevia è un dolcificante naturale, quindi diverso da quelli chimici usati una volta, ricavato dall’essiccazione delle foglie di stevia rebaudiana, con un potere edulcorante 300 volte superiore rispetto a molti degli zuccheri più diffusi e con apporto calorico pari a 0. Per questo motivo sono stati puntati i riflettori su questa materia prima perché è molto adatta alle diete ipocaloriche. La stevia sembrerebbe abbia anche diverse proprietà molto utili all’organismo come ad esempio sali minerali, vitamina A e C e antiossidanti.