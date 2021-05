Catania, operazione ‘Cocorito’: sequestrati 365 kg di marijuana e cocaina, 13 arresti

25 Maggio 2021 11:13

La Guardia di Finanza ha arrestato 13 persone nel corso dell’operazione ‘Cocorito’ a Catania: sequestrati anche 365 kg di marijuana e cocaina

Blitz antidroga con 13 arresti a Catania. Sgominate due organizzazioni criminali composte da catanesi, colombiani e albanesi. In azione oltre cento finanzieri del Comando provinciale delle fiamme gialle, con la collaborazione dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea. Secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’, i 13 sono indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. Nel corso dell’operazione, denominata ‘Cocorito’, sono stati sequestrati complessivamente 365 chili di marijuana e cocaina.