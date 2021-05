Caso Denise Pipitone, segnalata la presenza del corpo della bimba nella vecchia casa di Anna Corona: indagano i Carabinieri

5 Maggio 2021 15:21

Caso Denise Pipitone, una macabra segnalazione anonima invita a cercare il corpo della bimba dentro un muro della vecchia casa di Anna Corona

Una telefonata anonima dai risvolti piuttosto macabri. È questa la nuova pista che seguono i carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Mazara del Vallo, in merito al caso Denise Pipitone. La segnalazione invita a cercare il corpo della piccola bimba scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo nella vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi e madre di Jessica Pulizzi, indagata nelle fasi iniziali delle indagini e poi assolta nei 3 gradi di giudizio. Così come la figlia, anche Anna Corona è finita fra le principali sospettate nelle fasi iniziali delle indagini. Recentemente Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, ha parlato di una sorta d’infatuazione che Anna Corona provava nei suoi confronti.

Il corpo della bimba sarebbe stato nascosto in un muro appositamente creato nella casa di Via Pirandello 55 attraverso dei lavori edili iniziati, misteriosamente, poco dopo la scomparsa della piccola. I Carabinieri indagheranno inoltre sull’esistenza di una presunta botola collegata ad uno scantinato. Il sopralluogo è stato disposto dalla Procura di Marsala che nei giorni scorsi ha riaperto l’indagine. “I proprietari della casa sono in Svizzera, io ho solo portato le chiavi della palazzina ai Carabinieri che me le hanno chieste – ha riferito ai giornalisti, la custode – La palazzina è disabitata da un anno“.