Caso Denise Pipitone, errori dell’interprete nelle dichiarazioni del testimone sordomuto: “bimba rapita e portata via in barca”

13 Maggio 2021 11:59

Spuntano dei clamorosi errori dell’interprete nel tradurre le testimonianze di Battista Della Chiave: la bimba sarebbe stata rapita da due uomini

Una delle tante stranezze riguardanti il caso della scomparsa di Denise Pipitone è la totale assenza di testimoni nel paesino di Mazara del Vallo, dal quale la bimba è sparita nel settembre 2004 in pieno giorno. A dirla tutta, una persona ha ammesso di aver visto la piccola Denise rivelando anche alcuni dettagli molto importanti, ma la sua testimonianza è stata addirittura osteggiata dalla famiglia che ne ha dato l’immagine di una persona analfabeta e poco lucida. Stiamo parlando di Battista Della Chiave, il testimone sordomuto ascoltato dalla Procura. L’uomo ha sempre sostenuto di aver visto Denise, riconoscendola anche in foto, rivelando informazioni importanti su quello che ha tutta l’aria di essere un rapimento.

Le sue parole sono state tradotte da un’interprete che, stando al lavoro di ‘Chi l’ha visto?’, avrebbe commesso alcuni errori nella comprensione delle testimonianze. “Denise Pipitone è stata rapita da due uomini e portata via in moto e poi in barca”, ha dichiarato Battista Della Chiave, “Denise l’ha presa il ragazzo riccioluto di 25 anni con pizzetto e baffi portandola via con lo scooter” avrebbe riferito l’uomo, che ha poi spiegato come i rapitori si siano disfatti della moto gettandola in mare e abbiano portato via la bambina in barca. “Non aveva niente da mangiare poi le è stato dato da mangiare e si è calmata e addormentata”, ha aggiunto. Troppi dettagli per essere soltanto un testimone, Della Chiave potrebbe aver avuto un ruolo differente nella vicenda, nonostante non risulti indagato ma è stato ascoltato solo come persone informata dei fatti perché avrebbe ascoltato la telefonata verso la casa della mamma di Anna corona partita dal magazzino dove lui lavorava all’epoca dei fatti.

L’avvocato Frazzitta, ascoltando la nuova interpretazione della traduzione durante ‘Chi l’ha visto?’, ha dichiarato: “è così che andava fatto, anche noi all’epoca avemmo grossi dubbi su come fu raccolta la testimonianza di Battista Della Chiave”.