Cannizzaro a Messina con il ministro Carfagna: “grazie a Forza Italia si mette la parola fine alla baraccopoli” [FOTO]

25 Maggio 2021 18:48

Cannizzaro a Messina con il ministro Carfagna: “oggi in Sicilia, al fianco del Ministro per il Sud, intervenuta personalmente nella questione baraccopoli

“Oggi in Sicilia, al fianco del Ministro per il Sud, intervenuta personalmente nella questione baraccopoli”, è quanto afferma il deputato reggino e responsabile per il Sud di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Grazie all’attività emendativa di Forza Italia e l’intercessione diretta proprio di Mara Carfagna il Governo ha stanziato 100 milioni per la demolizione, il risanamento dell’area e il ricollocamento di oltre 2500 famiglie. Così si mette la parola fine alle gravi condizioni di disagio abitativo e sociale delle persone che vivono in una delle baraccopoli più vaste del Sud, nata dopo il terremoto che rase al suolo Reggio e Messina nel 1908″, conclude Cannizzaro.