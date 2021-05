4 Maggio 2021 17:32

Serie B, il calendario delle squadre in lotta per gli ultimi due posti playoff: la Reggina si gioca l’ottavo posto insieme a Brescia, Chievo e Spal, ecco gli incroci della 37ª e 38ª giornata

Si fa interessante la lotta per i playoff di Serie B, ci sono ben quattro squadre in lotta per gli ultimi due posti disponibili. Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile, invece nella bagarre si sono candidate anche Reggina e Brescia. I lombardi, coi risultati del pomeriggio, hanno raggiunto in classifica il Chievo e la Spal a quota 50 punti, seguono invece sempre più agguerriti gli amaranto a 49. Insomma, la 37ª e la 38ª giornata diventano così decisive: sembra in caduta libera la compagine ferrarese, oggi alla terza sconfitta consecutiva, ma non se la passano affatto meglio i veronesi, i quali hanno raccolto soltanto due punti nelle ultime quattro sfide. I calabresi, dal canto loro, potrebbero sfruttare il morale a terra del Lecce, quasi certamente destinato a giocarsi gli spareggi promozione dopo la matematica Serie A dell’Empoli ed una Salernitana sempre più destinata al secondo posto. Di seguito il calendario degli ultimi due turni di campionato e gli incroci per un finale da brivido:

CALENDARIO PLAYOFF

37ª GIORNATA

Brescia-Pisa

Entella-Chievo

Lecce-Reggina

Reggiana-Spal

38ª GIORNATA

Chievo-Ascoli

Monza-Brescia

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese