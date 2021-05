Playout Serie B, il Cosenza deve evitare la retrocessione diretta: il calendario delle squadre in lotta salvezza

4 Maggio 2021 18:17

Serie B, il calendario delle squadre nella lotta retrocessione e playout: il Cosenza vuole evitare la Lega PRO, ecco gli incroci della 37ª e 38ª giornata delle dirette concorrenti

Ancora due partite per non finire all’inferno, altre due finali per evitare la retrocessione. E’ grande lotta nei bassi fondi della classifica di Serie B, in cui nove squadre sono alla ricerca di ossigeno per non sprofondare nel baratro. A due giornata dal termine vanno ancora inserite nell’autoscontro anche Cremonese, Pisa e Vicenza, ormai comunque ad un passo dal chiamarsi fuori dalla zona playout. In questo momento, in attesa della 37ª e 38ª giornata, è salvo il Pordenone: per via degli scontri diretti è sopra all’Ascoli nonostante il pari merito (41 punti). Attualmente i playout non si dispurebbero perché il Cosenza con 35 punti retrocederebbe da regolamento. Tra quart’ultimo e quint’ultimo posto infatti non ci devono essere 5 o più punti di distacco. Reggiana (34) e Pescara (32) sono le altre squadre che insieme all’Entella sarebbero retrocesse se il campionato finisse oggi. Di seguito il calendario e gli incroci delle squadre mischiate nella lotta salvezza e playout:

CALENDARIO PLAYOUT

37ª giornata

Ascoli-Cittadella

Brescia-Pisa

Cosenza-Monza

Cremonese-Pescara

Frosinone-Vicenza

Reggiana-Spal

Venezia-Pordenone

38ª giornata

Chievo-Ascoli

Vicenza-Reggiana

Pescara-Salernitana

Pisa-Entella

Pordenone-Cosenza

Spal-Cremonese