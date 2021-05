Calciomercato Reggina, Taibi: “Questa la situazione su Nicolas, Faty e Menez”

31 Maggio 2021 22:11

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul calciomercato amaranto, in particolare per quanto concerne le situazioni legate a Nicolas, Faty e Menez

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, oltre alla trattativa per il nuovo allenatore Alfredo Aglietti, ha anche parlato di calciomercato, nell’ottica di quelle che dovranno essere le mosse in base alle idee del tecnico toscano. “Abbiamo fatto una proposta a Nicolas col suo procuratore 20 giorni fa – dice il ds a Reggina Tv parlando del futuro del portiere – Ha ricevuto più offerte, sta valutando. Io aspetto una risposta tra domani e dopodomani. Se rimarrà saremo felici di continuare con lui, altrimenti farò ‘alla Maldini’, lo saluteremo e andremo altrove. Faty si sta riprendendo, sta bene. Mi dispiace perché gli ultimi 5 anni in Turchia ha fatto più di 100 partite, era integro. Lo valuterà l’allenatore. Vedremo. Menez è ancora integro, quest’anno ha avuto qualche problema tra infortuni e collocamento da parte degli allenatori. Con Baroni il discorso era chiuso, con Aglietti invece si è riaperto. Anche qui vediamo che dirà l’allenatore, dovranno parlare”.