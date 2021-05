Calciomercato Milan, Olivier Giroud a un passo: il vice-Ibra Campione del Mondo e fresco vincitore della Champions

31 Maggio 2021 15:28

Calciomercato Milan, i rossoneri vicini a Olivier Giroud: il bomber francese, Campione del Mondo e fresco vincitore della Champions, arriverebbe gratis

La colonia francofona del Milan potrebbe avere presto un elemento in più. E che elemento! I contatti fra i rossoneri e l’entourage di Olivier Giroud si fanno sempre più frequenti, l’attaccante è molto interessato al progetto, vanno sistemati solo i dettagli legati a stipendio e durata del contratto. Giroud è un profilo di grande spessore per il Milan, non è più giovanissimo (classe 1986), ma arriverebbe a Milano da Campione del Mondo con la Francia e da fresco vincitore della Champions League con il Chelsea. Il bomber francese è in Premier League dal 2012, dopo aver vestito la maglia dell’Arsenal siglando 73 gol in 180 presenze, si è trasferito al Chelsea nelle ultime 3 stagioni, mettendo insieme 39 gol in 119 partite disputate, molte delle quali come riserva.

A tal proposito, Giroud arriverebbe come vice Ibrahimovic, non come riserva, ma come bomber in grado di coesistere con lo svedese che, come ha già fatto vedere in questa stagione, non sarà in grado di giocare 38 partite di campionato più Champions e Coppa Italia. Il bomber transalpino avrà spazio a partita in corso, ma anche chance da titolare. La sua esperienza internazionale e l’abitudine di giocare in palcoscenici importanti sarà utilissima ad un gruppo giovane e che non ha grande confidenza con l’Europa. Per caratteristiche tecniche è l’attaccante perfetto per il gioco di Pioli: forte nel gioco aereo; dotato di un fisico imponente in grado di difendere palla e sacrificarsi per la squadra; abile tanto nelle sponde, quanto nella fase realizzativa. A differenza di Mario Mandzukic, prelevato a gennaio con le stesse aspettative, Giroud ha sempre giocato ad alti livelli, è integro e non viene da un periodo di inattività o passato in campionati poco performanti. Ultimo dettaglio, arriverebbe a parametro zero.