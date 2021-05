Calciomercato Milan, retroscena Donnarumma: rifiutata l’ultima proposta di ‘riconciliazione’, Raiola spara altissimo

25 Maggio 2021 15:25

Calciomercato Milan, retroscena sulla vicenda Donnarumma: rifiutata l’ultima proposta che andava in contro al calciatore e a Raiola

Sarà un Milan senza Donnarumma. La vittoria per 0-2 sul campo dell’Atalanta sarà (quasi sicuramente) l’ultima gara di ‘Gigio’ in rossonero. Il rinnovo del contratto ad un passo dalla scadenza sembra un miraggio. Le parti sono distanti, i rapporti sono ai minimi storici. Mino Raiola, procuratore del portiere, non ha mai avuto la reale volontà di trattare: le sue richieste sono sempre state incredibilmente alte sia alla voce stipendio da dare al calciatore, sia per quanto riguarda la commissione personale che si aggirerebbe fra i 15 e i 20 milioni. Con questi soldi, in un affare da 13 milioni + 2 di bonus, il Milan si è tutelato prendendo Mike Maignan, portiere campione di Francia con il Lille. Difficilmente ci sarà un’apertura nella trattativa con Donnarumma, il prossimo passo nella vicenda è quello di capire quale sarà la sua destinazione.

Eppure, la dirigenza rossonera ha provato a presentare una proposta che mettesse tutti d’accordo. Secondo quanto spiegato a Sky Sport, i rossoneri avevano proposto un biennale da 7 milioni + 1 di bonus, includendo anche una clausola rescissoria da 20 milioni in caso di mancato ingresso in Champions League, un dettaglio non banale in un campionato in cui 7 squadre possono tranquillamente ambire per 4 posti e che quest’anno ha visto il Napoli condannato all’Europa League all’ultima giornata, per appena un punto. Una cifra irrisoria che avrebbe reso Donnarumma libero di accettare la corte di qualsiasi big europea. Mino Raiola ha sparato alto: 12 milioni di stipendio, senza neanche menzionare la commissione personale. Cifra che ha spinto il Milan a bloccare Maignan prima e a chiudere in queste ore.